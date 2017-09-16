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16 Eylül 2017 12:26

ŞUSKİ’nin kış hazırlıkları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Karaköprü ilçesinde yağmur suyu drenaj hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

ŞUSKİ’nin kış hazırlıkları sürüyor

16 Eylül 2017 12:26


ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, alt yapı çalışmaları kapsamında Karaköprü’nün bir çok farklı noktasında yağmur suyu drenaj hat döşemesi gerçekleştirdi. Kış aylarında yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek için projelerini teknik ekiplerce hazırlayarak sahada titizlikle uygulayan ŞUSKİ ekipleri, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Şanlıurfa’nın tümünde alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturmak ve geleceği esas alan hizmetleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, bu kapsamda yağmur suyu drenaj hat döşeme çalışmalarına devam ediyor.


ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Karaköprü ilçesinde hedeflediği yaklaşık 39 bin metre yağmur suyu drenaj hat döşeme çalışmasının 12 bin metrelik hat döşeme uygulamasını tamamladı.




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