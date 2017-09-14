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14 Eylül 2017 10:37

TED Şanlıurfa Kolejinde ilk ders zili çaldı

TED Şanlıurfa Kolejinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için çaldı.

TED Şanlıurfa Kolejinde ilk ders zili çaldı

14 Eylül 2017 10:37


TED Şanlıurfa Kolejinde yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı, okul öncesi ve birinci sınıf örencilerinin oryantasyon programı ile başladı. Bu sabah anne ve babaları ile birlikte okula gelen minik öğrenciler, ilk gün öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştı. Heyecanları gözlerinden okunan minikler, birbirleri ile kısa sürede kaynaştı.


TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, TED eğitim sisteminde okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin oryantasyon programı ile okula güçlü bir başlangıç yaptığını ifade etti. Bugün hep birlikte ilk gün heyecanını yaşadıklarını belirten Şamat, “Çocuklarımız oryantasyon programında okulumuzla, öğretmenlerimizle, birbirleri ile tanışıyorlar. Biz çok heyecanlıyız. Sabahın ilk ışıklarından itibaren heyecanla okulumuza geldik ve öğrencilerimiz için son hazırlıklarımızı yaptık. Çocuklarımızın da heyecanını gözlerinden okuyabiliyoruz. Bu heyecan bir süre sonra keyif ve mutluluğa dönecek” dedi.


Okul öncesinde oyun merkezli eğitim


Okul öncesi bölümünde, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı çerçevesinde TED Okullarına özgü hazırlanmış TED Okul Öncesi Eğitim Programının uygulandığını vurgulayan Okul Müdürü Arif Kemal Şamat, "Bu programa ek olarak okulumuz, gelişimsel gereksinimleri karşılamayı, gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimini desteklemeyi, öğrencinin tüm alanlardaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedefliyor. Oyun merkezli etkinliklerde, öğrencilerimizin aktif katılımı sağlanarak, yaşayarak öğrenme ilkesi temel alınıyor. İngilizce, beden eğitimi, yüzme, el sanatları, drama, müzik, bilgisayar/yazılım, jimnastik, tenis ve dans ve ritm dersleri branş öğretmenleri tarafından yürütülüyor" şeklinde konuştu.


İlkokulda zengin öğrenme ortamı


TED Şanlıurfa Koleji İlkokulunun ise öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel alanlarda kendine özgü ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayan zengin öğrenme ortamları ile donatıldığına işaret eden Şamat, “Modern donanımlı sınıflarımız ve kütüphanemizin yanı sıra kulüp odalarımız, müzik ve görsel sanatlar atölyelerimizle öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmeleri için ihtiyaç duyacakları tüm olanaklar sağlanarak, öğrencilerin beceri ve kimlik gelişimlerine destek olunuyor. Eğitim ve öğretimi zenginleştirmek amacıyla bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal ihtiyaçlar çerçevesinde farklı yöntem, teknik ve uygulamalardan yararlanılıyor. Ayrıca öğrencilerimiz, Türkçe ve İngilizce etkinlikler ile farklı kültürlerin kapılarını aralarken, kendilerini ifade etmenin yeni yollarını keşfetme imkanı buluyorlar” ifadelerini kullandı.


Kayıtlar devam ediyor


Okula kayıtların kontenjan dahilinde devam ettiğinin altını çizen TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, “Ben bu vesileyle, TED Şanlıurfa ailesi adına, eğitim-öğretim yılının öncelikle kendi öğrencilerimiz için, sonra Şanlıurfa’daki bütün öğrencilerimiz için ve ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ayrıca, bütün öğretmen arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum” dedi.




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