Türkiye’nin aydınlık yarınları ders başı yaptı

Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen, 3 aylık yaz tatilinin ardından bugün ders başı yaptı. Yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü, hem öğrenciler hem veliler hem de öğretmenler büyük heyecan yaşadı.

Hasret giderdiler

Türk Eğitim Derneğinin (TED) yenilikçi eğitim anlayışını “aklımız fikrimiz eğitim” sloganıyla Şanlıurfa’ya taşıyan TED Kolejinin öğretmen ve öğrencileri de yeni eğitim yılına, görkemli bir açılış töreni ile “merhaba” dedi. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte kıyafetlerini giyip, çantalarını hazırlayan öğrenciler, anne ve babaları ile birlikte TED Şanlıurfa Kolejinin yolunu tuttu. Heyecan ve mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, açılış töreni öncesinde, tatil boyunca ayrı kaldıkları arkadaşları ve öğretmenleri ile hasret giderdi.

Yeni öğretmenlere TED rozeti

Okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımıyla konferans salonunda gerçekleşen 2017-2018 eğitim-öğretim yılı açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra kürsüye çıkan 3 ilkokul öğrencisi şiir okudu. Dinleyenleri duygulandıran öğrenciler, salondan büyük alkış aldı. Ardından, TED Şanlıurfa Kolejinde yeni göreve başlayan öğretmenlere, Okul Müdürü Arif Kemal Şamat tarafından TED rozeti takıldı.

“En az öğrenciler kadar heyecanlıyız”

Okul Müdürü Arif Kemal Şamat, törende yaptığı konuşmada, okul idarecileri ve öğretmenler olarak, İlköğretim Haftası’nın başlangıcı olan yeni eğitim-öğretim yılının bu ilk gününde, en az öğrenciler kadar heyecanlı olduklarını belirtti. Şamat, “Bu heyecanı hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin gözlerinde görürken ben ayrıca heyecanlanıyorum. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının, hem okulumuz öğrencileri hem de ülkemizin bütün öğrencileri için çok başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

“Terimizin son damlasına kadar çalışacağız”

Henüz geçen yıl açılmış bir okul olarak, başarı yolunda çalışmalara büyük bir azim ve kararlılıkla hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Şamat, “Çocuklarımızın hak ettiği kaliteli eğitimi alması için terimizin son damlasına kadar çalışacağız” diye konuştu.

Törenin sonunda geleneksel nostaljik zilin çalmasıyla öğrenciler sınıflarına dağıldı.