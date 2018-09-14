Üniversiteye ilk adımı atan 400 öğrenciye valiz hediyesi

Şanlıurfa'da üniversiteye yerleşen ve maddi durumu iyi olmayan 400 öğrenciye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle valiz hediye edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, ilk olarak koordinasyon merkezi bünyesinde eğitim alan Grup Dama grubu tarafından öğrencilere mini konser gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.'sü yapılan ‘üniversiteye ilk adım' projesi kapsamında üniversiteyi kazanan maddi durumu iyi olmayan 400 öğrenciye düzenlenen etkinlikle valiz hediye edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin de hazır bulunduğu etkinlikte, öğrencilere tek tek valizler hediye edildi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'ni kazanan Leman Polat, “Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi kazandım. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Böyle bir uygulamada bulundukları için devamını diliyorum. Bize nasip oldu, başka arkadaşlarımıza da nasip olur inşallah” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu hediye için teşekkür eden Aslı Cihangir, “Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazandım. Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu bu hediyeden dolayı Başkan Nihat Çiftçi'ye çok teşekkür ediyoruz. Birçok ihtiyaç sahiplerine bu yardım sağlanmış oldu. İmkanı olmayan insanlar, bu imkandan faydalanmış oldu. Teşekkür ediyoruz. İnşallah devamı gelir. Herkese başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Halil Cihan Demir ise, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi coğrafya öğretmenliği bölümünü kazandım. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Başkan Nihat Çiftçi olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Amacımız üniversiteyi kazanan tüm gençlerimize hediye vermek”

Etkinlik sonrası açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Eğitim öğretim yeni sezonuna hep birlikte giriyoruz. Şanlıurfa'mızda özellikle diğer illeri kazanan üniversiteli kardeşlerimizin, bu ilk adımı büyükşehir belediye başkanlığımız olarak paylaşıyoruz. Onlarla birlikte olmak, onlara hayırlı yolculuklar dilemek amacıyla, sosyal hizmetler daire başkanlığımız güzel bir set hazırlamış, kişisel bakım ürünlerinden eşofman malzemesine kadar, en azından çocuklarımız yurtlarına yerleştikleri zaman rahatlıkla kendilerini fayda ve yarar sağlayacak bir hediyemiz oldu. Öncelikli olarak şu an 400 öğrencimize bu destek sağlanmış oldu, daha da artırılacaktır. Yetim ve öksüzler öncelikli olarak bu projeyi hayata geçiriyoruz. Proje 3. yılında. Bundan sonra daha da genişleterek hedefimiz üniversiteyi kazanan tüm gençlerimize bu hediyeyi vermektir. Rabbim kazadan beladan korusun gençlerimizi, iyi eğitim alsınlar. Geleceğe iyi hazırlansınlar. Peygamberler şehri onları bekliyor. Genlerimizin iyi ve donanımlı olmaları, Şanlıurfa'nın geleceği anlamında gurur ve mutluluk verici bir hareket olacaktır” diye konuştu.

Program, üniversiteyi kazanan öğrencilere verilen hediyelerle son buldu.