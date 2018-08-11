Üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayatti Harrani Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, evinde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Elifnur Mervan (3), ağır yaralandı. Yaralı çocuğu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden ekipler, yaralı çocuğu Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Mervan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.