Veliler okulda öğrencilere hikaye okuyor

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Büyük Türbe kırsal Mahallesi İlkokulu sınıf öğretmeni Zehra Nur Çoban, çocukların okuma alışkanlığını geliştirmek için bir proje hayata geçirdi. Öğrencilerle velilerini buluşturan Zehra öğretmen, hem velilere kitap okutuyor hem de öğrencilerin yaşlıların ağzından hikaye dinlemelerini sağlıyor. Yaklaşık 3 yıldır devam eden proje kapsamında her hafta bir öğrenci velisini ya da yaşlı yakınını okula davet eden Zehra öğretmen, “Haydi Baba Bana Masal Okusana” etkinliği düzenliyor.

Proje kırsal mahallede ise büyük bir takdirle karşılanıyor.