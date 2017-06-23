Viranşehir Eyüp Nebi turizme hazırlanıyor

Çalışmaları yerinde inceleyen Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, bölgenin bir turizm ve cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

’’Bayramdan sonra inşaata başlanacak’’

Eyyüp Peygamber makamı ve çevresinin yapılacak çalışmalarla ihya edileceğini belirten Vali Tuna, ’’Bu mübarek ramazan ayında Eyyüp Peygamber hazretlerinin makamlarındayız. Buraya gelen vatandaşlarımızın ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri ve mübareğin şanına yakışır bir alan oluşturabilmek için belediyelerimizle, tüm kurum kuruluşlarımızla birlikte Valilik olarak bir süredir çalışıyoruz. Burası büyük bir alan. Bu alanın içerisinde dikilecek ağaçlardan, çiminden, çiçeğinden, buradaki kabirlerin nizam intizam içinde yeniden düzenlenmesi, inşası ve ihyası gerekiyordu. Burada, dışarıdan gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri lavabolar, tuvaletler, aşevi, misafirhane yapılacak. Külliye şeklinde inşa edilecek alanda bir de Kur’an kursu olacak. Bunun çalışmalarını da bayramdan sonra başlatacağız’’ diye konuştu.

’’Tamamı yeniden düzenlenecek’’

Eyyüp Peygamber makamı ve çevresinin tamamının yeniden düzenleneceğini, ağaçlandırma, otopark, piknik alanı gibi tesislerin de bir yıl içerisinde tamamlanacağını kaydeden Vali Tuna, “Peyzaj çalışmasını da bugünden itibaren başlatıyoruz. Otomatik sulama tesisatı yapılacak. DSİ de destek veriyor. Elektrikle ilgili tesisat yeniden elden geçirilecek. Bunun dışında vatandaşların geldiklerinde vakit geçirebilecekleri, uhrevi bir hava hissedebilecekleri ticari mekanları dışarıda olan bir mekan haline getirmek istiyoruz. Bunun için çalışmalar devam ediyor, inşallah önümüzdeki sene dışarıda bin kişilik camisi, Eyyüp Nebi hazretlerinin yeni türbesi, su deposu, peyzajı ve kolaylık tesisleriyle birlikte Viranşehirimizin, Urfamızın hizmetine sunacağız. Elbirliği ile bu işi yapacağız inşallah. Büyükşehir belediyemizin bu konuda tabi ki büyük gayretleri var.

Çalışma alanındaki incelemelerde ve ağaçlandırma çalışmalarında Vali Tuna’ya, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, Viranşehir Kaymakamı Ömer Cimşit, Ak parti Viranşehir İlçe Başkanı Mehmet yıldırım, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, Eyyüpnebi Eski Belediye Başkanı Mustafa Çiftçi de eşlik etti.