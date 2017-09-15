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15 Eylül 2017 11:36

Viranşehir’de 60 bin 480 öğrenci yeni eğitim sezonuna başlayacak

Şanlıurfa’nın Viranşehir’de yeni eğitim ve öğretim sezonunda 60 bin 480 öğrenci ders başı yapacakViranşehir Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, yeni eğitim sezonunda 3 bin 980’i okul öncesi, 21 bin 200’i ilkokul, 21 bin 407’si ortaokul, 11 bin 393’ü lise, 2 bin 500’ü Suriyeli olmak üzere toplam 60 480 öğrenci için ders zilinin çalacağını söyledi.

Viranşehir’de 60 bin 480 öğrenci yeni eğitim sezonuna başlayacak

15 Eylül 2017 11:36

Şanlıurfa’nın Viranşehir’de yeni eğitim ve öğretim sezonunda 60 bin 480 öğrenci ders başı yapacak


Viranşehir Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, yeni eğitim sezonunda 3 bin 980’i okul öncesi, 21 bin 200’i ilkokul, 21 bin 407’si ortaokul, 11 bin 393’ü lise, 2 bin 500’ü Suriyeli olmak üzere toplam 60 480 öğrenci için ders zilinin çalacağını söyledi. Öğrencilerin yetiştirilmesi için ilçede 2 bin 500 kadrolu, 400 eğitim fakültesi mezunu, 100 diğer bölüm mezunu olmak üzere 500 ücretli olmak üzere toplamda 3 bin öğretmen görev yapacağını anlatan Ateş, yeni eğitim-öğretim yılında başarılarını bir çıta daha yükselteceklerini söyledi. Okulların güvenliği konusunda da bilgi veren Ateş, bu yıl okullarda kurulan güvenlik kameralarının merkezi sistem ile Emniyet Müdürlüğüne bağlanacağını ve polisler tarafından okulların sürekli takip altında tutulacağını ifade etti. Müdür Ateş, dev bir öğrenci ve öğretmen kadrosuna sahip olduklarını hatırlatarak, okullarda ise fiziki iyileştirmeler yapılarak yeni eğitim-öğretim sezonuna hazır olduklarını ifade etti. Ateş, “Geçtiğimiz sezonda gerek TEOG gerekse de YGS-LYS sınavlarında büyük başarılar elde edildiğini, AB ve TÜBİTAK projelerinden ile eğitimde faydalanıldığını, Bunda şüphesiz öğrencilerimizin gayreti ve eğiticilerimizin bilgi, birikim ve özverisi vardı. Bu yıl hedefimizi daha da büyüterek öğrencilerimizi geleceğe daha iyi hazırlama telaşındayız. Bu amaçla tüm hazırlıklarımızı yaptık. Okullarımızı yeniden düzenledik. Öğretmen kadrolarımızı tamamladık. Taşıma servislerimizin ihalelerini şeffaf bir şekilde yaptık. Materyallerimizi gözden geçirdik. Ayrıca Valimizin Talimatı ile Okul öncesi eğitimde istenilen okullaşma oranına ulaşmak ve temel eğitimde nitelikli eğitim için ön hazırlık mesabesindeki anasınıfı sayısı artırmak için 145 yeni anasınıfı dersliği açılacağını donanım desteğinin valilik il milli eğitim ve kaymakamlığımız tarafından sağlanacaktır" dedi.


Ateş, 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni sezonun tüm öğrenci, öğretmen ve eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi.




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