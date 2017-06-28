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28 Haziran 2017 10:47

Viranşehir’de anız yangını

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesinde tüm uyarılara rağmen anız yangınları devam ediyor.

Viranşehir’de anız yangını

28 Haziran 2017 10:47


Viranşehir’de akşam saatlerinde anızlarda çıkan yangın yüzünden ilçe duman altında kaldı. Havaların sıcak olması yüzünden evinin damında ve balkonunda oturan vatandaşlar yoğun duman ve külden dolayı evlerine kapandı. Viranşehir’de hasat mevsimi ile birlikte yetkililerin anız yakılmaması uyarılarına rağmen bazı arazi sahipleri anızlarını yakmaya devam etti.


Öte yandan anız yakanlara yönelik cezai müeyyideler olmasına rağmen anızlar yakılmaya devam ederken, vatandaşlar toprağa ve canlılara zarar veren anız yangınlarına tepki gösterdi.




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