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Viranşehir'de pamuk hasadı başladı

Viranşehir’de sezonun ilk pamuk hasadı ilçenin Karatepe köyünde yapıldı.

Viranşehir'de sezonun ilk pamuk hasadı ilçenin Karatepe köyünde yapıldı.


Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci mahalleye giderek, ilk hasadı yapan Çiftçi Hasan Tuga'yı ziyaret etti. İlk hasadın hayırlı olmasını dileyen Başkan Ekinci, bereketli bir hasat dönemi diledi. Ekinci, "Bugün ilçemiz Karatepe mahallesinde ilk pamuk hasadı biçer ile yapıldı. Hasadı kontrol ettik, gayet iyi bir hasat oluyor. Bu sene dönümü 600 kilodan verim bekliyoruz" dedi.


Çiftçi Tugay, ise, hasat sezonunun tüm çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

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