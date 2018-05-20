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20 Mayıs 2018 17:02

Yankesiciyi linç edilmekten polis kurtardı

Şanlıurfa’da bir vatandaşın cüzdanını cebinden almaya çalışırken fark edilen şahıs, linç edilmekten polis sayesinde kurtuldu.

Yankesiciyi linç edilmekten polis kurtardı

20 Mayıs 2018 17:02


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Ahmet E. isimli yabancı uyruklu bir şahıs ile bir arkadaşı, yolda yürüyen bir vatandaşın cebinden cüzdanını yankesicilik yaparak almaya çalışırken, başka vatandaşlar tarafından fark edilerek yakalandı. Kısa sürede olay yerinde toplanan kalabalık, zanlılardan Ahmet E.’yi linç etmek istedi. Bir dershanenin içerisine kaçarak kurtulmaya çalışan zanlı, olay yerine gelen polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden alındı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, kalabalık ise polisin uyarısı sonrası dağıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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