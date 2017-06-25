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25 Haziran 2017 10:02

Yeşeren çınarlar son iftarda buluştu

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında hazırlanan, Yeşeren Çınarlar Projesinden faydalanan 65 yaş üstü 200 vatandaş iftarda buluştu.

Yeşeren çınarlar son iftarda buluştu

25 Haziran 2017 10:02


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan Yeşeren Çınarlar Projesinin üyeleri 65 yaş üstü vatandaşları iftarda bir araya getirdi.


Programda, büyüklerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı, "Yeşeren çınarlarımızın kıymetini iyi bilmeliyiz onlar bizim rehberlerimizdir, onlara çok iyi bakmalıyız. Onlar bizlere baktıkları gibi, onlar bize merhamet ettikleri gibi, onlar şefkat etikleri gibi bizlerinde onlara aynı şekilde bakmalıyız" dedi.


Daha sonra söz alan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Karataş, "Bu projenin 65 yaş üstü vatandaşlarımızın iyi faydalanmasını istiyorum programımıza katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.




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