Yeşeren çınarlar son iftarda buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan Yeşeren Çınarlar Projesinin üyeleri 65 yaş üstü vatandaşları iftarda bir araya getirdi.

Programda, büyüklerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı, "Yeşeren çınarlarımızın kıymetini iyi bilmeliyiz onlar bizim rehberlerimizdir, onlara çok iyi bakmalıyız. Onlar bizlere baktıkları gibi, onlar bize merhamet ettikleri gibi, onlar şefkat etikleri gibi bizlerinde onlara aynı şekilde bakmalıyız" dedi.

Daha sonra söz alan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Karataş, "Bu projenin 65 yaş üstü vatandaşlarımızın iyi faydalanmasını istiyorum programımıza katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.