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14 Eylül 2017 12:05

14 Eylül Siirt’in Şeref Günü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün 16.

14 Eylül Siirt’in Şeref Günü kutlandı

14 Eylül 2017 12:05

Kolordu Komutanı iken, Siirt’e gelişinin yıldönümü olan “14 Eylül Siirt’in Şeref Günü” düzenlenen törenle kutlandı.


Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Şeref defterini imzaladıktan sonra konuşma yapan Vali Ali Fuat Atik, Atatürk’ün, birçok medeniyete ev sahipliği yapan barış, kardeşlik ve hoşgörü şehri Siirt’e gelişinin 101’inci yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını söyledi. Vali Atik, "Siirt halkı dün olduğu gibi aynı şevk ve heyecanla Cumhuriyete ve demokrasiye sahip olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, birlik ve bütünlüğüne yönelik olarak şer odakları tarafından tezgahlanan hain planları aziz milletimizin azim ve kararlılığı ile bertaraf etmiş, bölgesel güç olarak uluslararası arenada saygın bir yer edinmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle zatıâlinizi ve silah arkadaşlarınızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun” dedi.


Siirt Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Haşmet Varna tarafından günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşma ile tören sona erdi.


Törene Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, kamu kurum müdürleri katıldı.




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