45 yıldır ekmeğini esanstan çıkarıyor

Malatyalı olan ve özel günlerce Siirt’e gelerek işlek caddelerde ve cami avlularında esans satarak geçimini sağlayan Başıgüzel, birbirlerinden güzel esansları müşterilerin beğenisine sunuyor. Siirt’te bu mesleği idame ettiren tek kişi kalan Başıgüzel, il dışından aldığı misleri küçük şişelerde veya şırınga müşterilerin üzerine sıkıyor. İlerleyen yaşına rağmen mesleği idame ettirmeye çalışan Başıgüzel, tanesi 2 ile 10 TL arasında değişen şişelerden misk kokuları sattığını, büyük bir şırınga ile müşterinin seçtiği kokuyu belirli bir miktarda çekerek ufak koku şişelerine boşalttıktan sonra müşterilerin üzerine sıkarak eski geleneği devam ettiriyor. 45 yıldır bu mesleği idame ettiren Başıgüzel, bölgede esansçılığın tek temsilcisi olduğunu, kimyasal bir katkı kullanmadan tamamen doğal olan bu kokuların vücuda da zararlı olmadığını aktardı.