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02 Temmuz 2017 14:26

Aşiret düğününde 100 koyun kesildi

Siirt’in Pervari ilçesinde, Adiyan ve Hiran aşiretlerinin düğününde 100 koyun kesilirken, geline 100 bin TL değerinde takı hediye edildi.

Aşiret düğününde 100 koyun kesildi

02 Temmuz 2017 14:26


Pervari’de Adiyan aşiretinin eski lideri Emin Özcan’ın oğlu 25 yaşındaki Murat Özcan ile Bitlis’te yaşayan Hiran aşiretinden 23 yaşındaki Zehra Özdemir görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Bir okulun bahçesinde yapılan düğüne, Siirt Belediye Başkan Vekili ve Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren, Pervari Kaymakamı Hakan Şeker ve AK Partili bazı yöneticilerin yanı sıra 5 bin davetli katıldı. Düğün aşiret mensuplarının halay çekmesiyle başladı. Damadın ağabeyi ve Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, halayın başını çekerek oyuna durdu. Daha sonra günler öncesinde kesilen 100 koyun dev kazanlarda pişirilerek, kurulan yer sofrasında davetlilere ikram edildi. Düğünde damadın ağabeyi Tayyar Özcan’ın, davetlilerden tüm takıların geline takılmasını rica etmesi üzerine, geline yaklaşık 100 bin TL’lik altın ve para takıldı.




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