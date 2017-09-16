Bölge medyası Siirt’te toplandı

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’na bağlı Siirt Gazeteciler Derneği’nin ev sahipliğinde Siirt’e gelen basın mensupları, Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman’ı ziyaret etti. Valilik toplantı salonunda basın mensuplarını ağırlayan Vali Atik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bölgenin gelişmesi ve imajının değişmesi için basına büyük iş düştüğünü aktaran Vali Atik, Siirt’teki yerel medyanın da bu konuda büyük hassasiyet gösterdiğini söyledi.

Federasyon çalışmaları ve yapılan ziyaret ile ilgili Vali Atik’e bilgi veren Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, federasyon toplantısını her ay bir bölge ilinde yapmayı planladıklarını, eylül ayı toplantısı için geldikleri Siirt’te sıcak ilgi ile karşılaştıklarını ve bundan dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Kadirşinas bir halk olan Siirtlilerin gelen tüm konukları en iyi şekilde ağırladığını aktaran Siirt Gazeteciler Derneği Başkanı Atilla Durak da geldiği günden beri Vali Atik’in halkın içinden gelen doğal bir vali profili çizdiğini, özellikle memleketin sorunlarının çözümü noktasında yerel basınla diyalog halinde ve sıcak ilişki kurmaya özen gösterdiğini belirterek Vali Atik’e teşekkür etti.

Heyet daha sonra Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erman ile görüştü. Belediye ve üniversite çalışmaları hakkında bilgi sahibi olan konuklara daha sonra şehir gezdirildi, bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde gazeteciler ağırlandı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Mardin ve Kilis’in aralarında bulunduğu Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu üyesi illerin gazeteci cemiyeti veya derneklerin başkan ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 15 kişilik heyet, yarın sabah yapılacak toplantının ardından kentten ayrılacak.