Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 14:06

Bota Çayı’na kapılan çocuğun cenazesi bulundu

Siirt’te 4 gün önce Botan Çayı’na kapılan 8 yaşındaki Yusuf Başaran’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Bota Çayı’na kapılan çocuğun cenazesi bulundu

06 Haziran 2018 14:06


Edinilen bilgilere göre, 4 gün önce ailesiyle birlikte Botan Çayı yakınlarında piknik yapan 8 yaşındaki Yusuf Başaran dengesini kaybederek suya kapıldı. Kısa sürede gözden kaybolan Başaran’ın bulunması için UMKE ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Başaran’ın cenazesi 4’üncü günün sonunda suya kapıldığı yerden yaklaşık 40 ile 50 kilometre mesafedeki Dargeçit köyü yakınlarında köylüler tarafından bulundu. Cenaze, yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
35
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç