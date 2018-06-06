Bota Çayı’na kapılan çocuğun cenazesi bulundu

Edinilen bilgilere göre, 4 gün önce ailesiyle birlikte Botan Çayı yakınlarında piknik yapan 8 yaşındaki Yusuf Başaran dengesini kaybederek suya kapıldı. Kısa sürede gözden kaybolan Başaran’ın bulunması için UMKE ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Başaran’ın cenazesi 4’üncü günün sonunda suya kapıldığı yerden yaklaşık 40 ile 50 kilometre mesafedeki Dargeçit köyü yakınlarında köylüler tarafından bulundu. Cenaze, yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.