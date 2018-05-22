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22 Mayıs 2018 16:54

Dicle Elektrik Ramazan’da bakım ve denetimi artırdı

Dicle Elektrik Siirt İl Müdürlüğü, Ramazan ayında çalışmalarını artırarak devam ettiriyor.

Dicle Elektrik Ramazan’da bakım ve denetimi artırdı

22 Mayıs 2018 16:54

Trafo ve iletim hatlarının bakım ve onarımını yapan ekipler, aydınlatma şebekelerini de gözden geçirerek yanmayan sokak lambalarına müdahale ediyorlar.


İl Müdürü Naci Obut, Dicle Elektrik Dağıtım olarak günün 24 saati kesintisiz olarak görevlerinin başında olduklarına dikkat çekerek, “Ramazan ayında vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için ekip arkadaşlarımız 7 gün 24 saat çalışıyorlar. Trafo, pano, iletim hatları ve bağlantı noktaları gibi şehir aydınlatma şebekesini de sürekli olarak kontrol ediyoruz. Havalar ısınmaya başladı. Bir de Ramazan ayı olunca vatandaşlarımız gece geç saatlere kadar dışarıda olabiliyorlar. Bu sebeple aydınlatma şebekesinde herhangi bir sorun yaşanmasını istemiyoruz. Bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlardan gelen talepleri de göz ardı etmeden karşılamaya gayret ediyoruz” dedi.


Bu arada, şehir aydınlatma şebekesinin denetimi sırasında Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri teknolojik imkanlardan fazlası ile yararlanıyor. Ekipler, çıplak gözle yaptıkları kontrollerin yanında yeraltı iletim hatlarında yaşanabilecek olası arızaları ise kablo test cihazları ile tespit ederek, gerektiğinde müdahalede bulunuyorlar.




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