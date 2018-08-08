Dicle Elektrik’ten Tillo’ya 185 bin liralık yatırım

İlçedeki havai iletim hatlarını yer altına alan, direk üstü trafo ve eski tip direkleri toplayan Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda modern bir aydınlatma şebekesi kurdu. Tillo’daki yatırımla ilgili bilgi veren Dicle Elektrik Siirt İl Müdürü Naci Obut, bu ilçenin inanç turizminde önemli bir yeri bulunduğuna ve yılın neredeyse her ayında yerli turistleri ağırladığına dikkat çekti. Obut, “Yaptığımız çalışmayla ilçede 2 bin metre orta ve 3 bin metre de alçak gerilim yeraltı kablosu döşedik. Trafoları elden geçirip, yeni dağıtım panoları kurduk. Ayrıca cadde ve sokak aydınlatması için 28 adet galvanizli aydınlatma direği diktik. Yaptığımız çalışma ile havai hatlar da kaldırılınca Tillo daha modern bir görünüme kavuştu” dedi.