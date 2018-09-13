DİKA'dan Pervari'ye 2,2 milyonluk proje desteği

Siirt'in Pervari Belediyesi tarafından, Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) “2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında ajansa sunulan “Pervari Doğa Turizmi” projesinin sözleşmesi imzalandı.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan arasında imzalanan projenin toplam bütçesi 2 milyon 182 bin lira olup ajans tarafından yüzde 75 oranında 1 milyon 637 bin lira hibe desteği sağlanacak. Ajans Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Pervari'de halkın ekonomik ve sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla Pervari Belediyesi tarafından ajansa sunulan “Pervari Doğa Turizmi” projesini desteklediklerini belirtti. Altındağ, “Turizm sektörü, günümüzde ekonomik ve sosyal getirileriyle beraber kalkınma açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Yeni turizm eğilimleri sağlık, kültür, tarih, doğa ve kırsal turizm yönünde gerçekleşmektedir” dedi.

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan ise emeği geçenleri kutlayarak, projenin en kısa sürede hayata geçirilerek doğa turizmine kazandırılacağını ve Pervari halkının hizmetine sunulacağını söyledi.

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte 7 bin 540 metrekare alanda çevre düzenlemesi ve dinlenme alanları yapılacak. Bu kapsamda yaklaşık bin 150 metre uzunluğunda yola parke döşenecek, yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda bisiklet yolu ve toprak parkur oluşturulacak. Elektrik hatları döşenerek çevre aydınlatması ve gerekli yerlerde istinat duvarı yapılacaktır. Çocukların eğlenmeleri için çocuk oyun grupları, yetişkinlerin sağlıklı ve zinde kalmaları için fitness spor aletleri grubu döşenecek. Bununla birlikte 30 adet kamelya, 80 adet bank yerleştirilecek, büfe, şadırvan ve tuvalet yapılacak.