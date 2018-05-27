Gazeteciler fotoğraf çekebilmek için bin metreye çıktı

İçişleri Bakanlığının “Basın Mensupları Gönül Elçisi” projesi çerçevesinde Trabzon Gazeteciler Cemiyeti üyesi bir grup gazeteci Siirt’e geldi. Dün Vali Ali Fuat Atik ve Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın’ı ziyaret eden grup, bugün de kenti gezdi. Tillo ilçesinde bulunan İbrahim Hakkı Hazretleri’nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’nin türbesini ziyaret eden grup, buradaki ışık düzeneğini inceledi. Daha sonra Siirt-Eruh karayolu üzerindeki Botan Vadisi’nde bulunan bin metre yükseklikteki Taşbaşı’na (Rasıl Hacar) çıkarak fotoğraf çeken gazeteciler, buraya hayran kaldı.

“Kentin güzelliklerini görmek için geldik”

Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi, İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen proje çerçevesinde Güneydoğu’nun birçok ilini gezdiklerini ve Siirt’e geldiklerini anlattı. Siirt’in tarihsel ve kültürel güzelliklerini görmek için kente geldiklerini dile getiren Külekçi, “Amacımız buranın güzelliklerini Trabzon’da ve diğer illerde tanıtabilmektir. Nitekim buraya gelen arkadaşlarımız, dayanışma anlamında buradadırlar, gittiklerinde Siirt’te gördüklerini kendi gazetelerinde yazarak anlatacaklar. Biz aynı zamanda Siirt’teki gazeteci arkadaşları da Karadeniz’de ağırlayacağız. Bu birliktelik devam ettiği sürece, birbirimizi daha iyi anladığımız sürece ülke barışına katkı sunmuş olacağız” dedi.

"Bu tür projeleri önemli bir adım olarak görüyoruz"

Siirt Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Şükrü Uras ise, proje çerçevesinde Trabzonlu gazetecileri kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Valilik olarak bu tür projelerin bir parçası olduk ve ülkemizdeki barış iklimi ve kardeşlik hukuku için bu tür ’Basın Mensupları Gönül Elçisi’ projesini önemli bir adım olarak görüyoruz" diye konuştu.

“Şehir terörden arındırılmış”

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Araştırmacı-Yazar Rahman Ayhan ise, Siirt’e ilk kez geldiğini ve gördüğü sıcak ilgiden çok etkilendiğini anlattı. Vali Atik ve Belediye Başkan Vekili Taşkın’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Ayhan, "Siirt’i mükemmel bir şehir olarak gördük, terörden arındırılmış, gece 2-3’e kadar sokaklar cıvıl cıvıl, doğal güzellikleri bambaşka bir şehir gördük” ifadelerini kullandı.