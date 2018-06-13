Halktan Vali Atik ve Kaymakam Şeker’e yoğun ilgi

Pervari Kaymakamı Hakan Şeker, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Vali Atik, Öğretmen Evi’nde muhtarlarla düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Seçim güvenliğiyle ilgili her türlü tedbirin alındığını, tüm muhtarların köylerinde en ufak bir tehdit duyması durumunda anında güvenlik güçlerine bildirmelerini isteyen Vali Atik, devletin her şeyin üstesinden gelebilecek güçte olduğunu aktardı. İlçedeki yatırımları da ele alan Vali Atik, muhtarlardan köylerle ilgili sorunları dinledi.

Vali Atik daha sonra Pervari Kaymakamlığı tarafından Sosyal Destek Projesi (SODES) kapsamında kurulan ve dijital ortamda yayın yapan Radyo Pervari’nin konuğu oldu, Dj’leri öğretmenlerden oluşan radyoda, yöneltilen soruları cevaplandırdı. Tesis edilen huzur ortamıyla Siirt ve Pervari’nin artık güvenli olduğunu, halkın geç saatlere kadar dışarıda vakit geçirdiğini aktaran Vali Atik, tüm halkın ramazanı şerifini ve gelecek olan Ramazan Bayramını kutladı.

-Vatandaşlar, Vali Atik ve Kaymakam Şeker’e yakın ilgi gösterdi

Daha sonra şehit yakınları ve muhtarların katılımıyla Kaymakamlık tarafından verilen iftar programına katılan Vali Atik, iftar sonrası Pervari esnafını ziyaret ederek dayanışma mesajları verdi. Vali Atik, ilçenin önemli simgelerinden biri olan Çınaraltında vatandaşlarla çay içip taleplerini dinledi, sürdürülebilir ve etkin kamu hizmetlerin halka sunulması için tüm çabaların sarf edildiğini, devletin sıcak yüzünü halka hissettirmeye çalıştıklarını aktardı. Vatandaşlar, Vali Atik ve Pervari Kaymakamı Hakan Şeker’e yakın ve sıcak ilgi gösterdi. Vali Atik ziyaret sonunda, karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi, davetlilerle fotoğraf çektirdi. Pervari ziyaretine Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da eşlik etti.