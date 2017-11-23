Hem öğretmen, hem hademe, hem de anne

Demiremek köyü ilkokulunda öğretmen olan 2 çocuk annesi Çimen Sain, çocukların eğitimi için tüm zorluklara göğüs gelerek, çocukların okuma yazma öğrenmelerini sağlıyor. Sabah erkenden okulun odun sobasını yakıp, eğitim ve öğretime başlayan Çimen Sain, okul dışında evde de kendi çocuklarına en güzel şekilde annelik yapmaya çalışıyor. 2 çocuğu ve 12 öğrencisi olan Sain, "2 değil, 14 çocuğum var" diyerek tüm öğrencilerini çocuğu gibi gördüğünü söyledi. Sain, "Burada öğretmenliğin dışında anne oluyorum. Yeri geliyor bir anne, baba, yeri geliyor okulun hizmetlisi, temizlikçisi oluyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum. Evde 2 çocuğumu bırakıyorum ama buna rağmen buraya geldiğim zaman dışarıyla bağlantımı kesip öğrencilerime odaklanarak bir günümü nasıl doya doya geçiririm onu düşünüyorum. Kış mevsiminin çok ağır geçtiği bu köyde çocukların üşümemesi için soba yakıyorum. Okulun temizliğini yapıyorum. Gayet memnunum. Öğretmenliği severek yapıyorum. Çocuklara bir şeyler öğretebiliyor isem ne mutlu bana, en büyük hayalim de budur, şimdi o hayali gerçekleştiriyorum” dedi.

Okulda hademe olmadığı için temizliği de kendisi yapan Çimen Sain, yeri geldiğinde odun da kırıyor, soba da yakıyor. Demiremek köyü Siirt şehir merkezine 70 kilometre, Eruh ilçesine de 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor.