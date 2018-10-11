Kayyum destekledi kadınlar sergiledi

Ücretsiz beceri kurslarında öğrendikleri bilgilerle bir birinden güzel hediyelik eşyalar üreten ev kadınları, bu ürünleri satmak için kermes düzenledi.13 Ekim'e kadar açık kalacak kermeste, Siirt Belediyesi Kadın Merkezindeki kursiyerler, açtıkları stantlarla ev yemekleri, takı tasarım, çeyizlik gibi eşyaları satışa sundu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan hanımların el emeği göz nuru olan ürünlerinin sergileyeceği kermesin açılışını Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın tarafından yapıldı.

Kurslarda elde edilen ürünleri halkın beğenisine sunduklarını söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdür İrfan Tekin, “Burada, makine dikiş nakış, iğne oyası, mis sabun, kokulu taş, örgü, takı ve benzeri kurslardan elde edilen ürünler yer alıyor. Kurslara katılan kadınların yaptıkları ürünleri kermeste sergide satarak aile bütçelerine katkı sağlandıklarını, 13 Ekim tarihine kadar sürecek olan kermese tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.