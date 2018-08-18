Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 13:10

Kayyum geldi, Siirt’te asfaltlanmayan yol kalmadı

Siirt Belediyesine kayyum atandıktan sonra şehirde asfaltlanmayan yol kalmadı.

Kayyum geldi, Siirt’te asfaltlanmayan yol kalmadı

18 Ağustos 2018 13:10


Göreve geldiği süre içerisinde yaptığı çalışmalarla Siirt kent merkezinin çehresini değiştirerek, cadde ve sokak yapımı konusunda yeni bir devir başlatan Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın’ın çalışmaları sayesinde yolu asfaltlanmayan cadde ve sokak kalmadı. Kent merkezinde şuana kadar 40 bin ton sıcak asfalt kullanıldığı belirtildi. Siirt Belediyesince kent genelinde başlatılan asfalt çalışmaları Veysel Karani Mahallesi Mezopotamya vadi evleri sitesi bölgesinde yapılan asfalt çalışmaları devam ettiğini söyleyen Başkan Taşkın, kent merkezinde cadde ve sokaklarında 100 bin ton da asfalt çalışması yapılacağını söyledi. Taşkın, “Siirt’te en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Finişer aracının giremediği dar sokakları kilit parke taşıyla yeniliyoruz. Bu çalışmalarımızla ilimizin temiz, modern sokaklara ve konforlu yollara kavuşuyor. Çok kısa bir süre içerisinde Kalan tüm cadde ve sokakların yenilenmesiyle sonuçlandıracağız. İlimizi daha modern bir hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç