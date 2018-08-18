Kayyum geldi, Siirt’te asfaltlanmayan yol kalmadı

Göreve geldiği süre içerisinde yaptığı çalışmalarla Siirt kent merkezinin çehresini değiştirerek, cadde ve sokak yapımı konusunda yeni bir devir başlatan Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın’ın çalışmaları sayesinde yolu asfaltlanmayan cadde ve sokak kalmadı. Kent merkezinde şuana kadar 40 bin ton sıcak asfalt kullanıldığı belirtildi. Siirt Belediyesince kent genelinde başlatılan asfalt çalışmaları Veysel Karani Mahallesi Mezopotamya vadi evleri sitesi bölgesinde yapılan asfalt çalışmaları devam ettiğini söyleyen Başkan Taşkın, kent merkezinde cadde ve sokaklarında 100 bin ton da asfalt çalışması yapılacağını söyledi. Taşkın, “Siirt’te en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Finişer aracının giremediği dar sokakları kilit parke taşıyla yeniliyoruz. Bu çalışmalarımızla ilimizin temiz, modern sokaklara ve konforlu yollara kavuşuyor. Çok kısa bir süre içerisinde Kalan tüm cadde ve sokakların yenilenmesiyle sonuçlandıracağız. İlimizi daha modern bir hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.