Kezer Çayı’nda erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, Kezer Çayı’nda hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan ve üzerinde kimliği bulunmayan cenazenin tahmini 25 yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirtildi. Cenaze otopsisi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Su üzerinde yüzen cesedi fark ettiği an hemen jandarmaya haber verdiğini ifade eden Berhüdar Akgün, jandarma ve sağlık görevlileriyle birlikte cenazeyi sudan çıkardıklarını ve cenazenin 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu tahmin ettiklerini aktardı.