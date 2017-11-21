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21 Kasım 2017 15:37

Kore Gazisi ’Ayla’ filmini izlerken duygulandı

Siirt’in Pervari ilçesinde ikamet eden Kore Gazisi Tahir Seday, gösterime giren ’Ayla’ filmini izlerken hüzünlenerek, duygulu anlar yaşadı.

Kore Gazisi ’Ayla’ filmini izlerken duygulandı

21 Kasım 2017 15:37


Siirt’te özel bir AVM’de oğlu Lokman Seday ile birlikte sinemaya giden Seday, bir anda Kore’de olduğunu hissederek, savaş anlarını ve Türk barış gücündeki silah arkadaşları ile oradaki yaşam koşullarını gözünde canlandırdı. Duygulanan Seday, "Ay yüzlü küçük bir kızla, Ayyıldızlı bir Türk askerinin 65 yıllık anlatılmış hikayelerini izledik. Bundan ders çıkarmamız gerekir. Bir Türk askerinin savaş anındaki hoşgörüsüne ve sevgisine hep birlikte tanıklık ettik. Zor savaş koşullarında kendisinin de yarım parça ekmek verilmesine rağmen, oradaki yetim çocuklara kendi ekmeğini paylaşan bir Türk askerinin bu davranışından hepimizin önemli dersler çıkarması gerektiğini düşünüyorum” dedi.


Film, Kore Savaşı’nda geçen duygulu anları anlatıyor.




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