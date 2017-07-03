Kormas Kalesi’nden geriye kalıntılar kaldı

Yıllarca ihmal edilen kaleden geriye kalıntılar kaldı. Siirt Ürünlerini Tanıtma Derneği Başkanı Vehip Emrah, kalenin koruma altına alınmasını istedi.

Siirt şehir merkezine 40 kilometre, Şirvan ilçesine de 10 kilometre uzaklıkta, yüksek dağların arasından geçilerek ulaşılabilen İncekaya köyünün en tepelik alanına kurulu olan ve şatoyu andıran Kormas Kalesi, yok olmaya yüz tuttu. Yaklaşık bin yıl önce Bizanslılar tarafından yapıldığı tahmin edilen, 360 oda, hamam, küçük bir kilise, kiler ve su barınaklarından oluşan kale, hem ihmal hem de define avcıları yüzünden tahrip olurken, kaleden geriye kalıntıları kaldı.

Köyün en yaşlı sakinlerinden Mehmet Salih Aras, İncekaya köyünün, 15 bin dönüm bereketli toprağıyla tarihi ve merkezi bir noktada bulunduğunu söyledi. Aras, "Bundan tahmini 300-350 yıl önce Salih Bey buralara hükmetmiş. Şuan mezarı Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbesinde yer alıyor. Rivayetlere göre bu kaleyi bin yıl önce bölgedeki gayri Müslimler yapmış. Daha sonra Salih Bey buranın idaresini ele almıştır" dedi.

Aras, köyde bulunan ve Salih Bey tarafından yazdırıldığına inandıkları bir kitabede, o dönemde bölgenin genel durumu, Kormas köyünün sevk ve idaresi, mali durum ve beylik ile ilgili bilgilerin yer aldığını söyledi. Kalenin define kazıları yüzünde tahrip olduğunu da aktaran Aras, "Birkaç sene önce ben köyde muhtardım, birileri Mardin ve Midyat’tan buraya gelmişti. Burada kazmışlar bakmışlar yepyeni bir oda çıkmış. Zamanla kazılar yüzünden her taraf tahrip olmuş" diye konuştu.

“Koruma altına alınmalı”

Siirt Ürünlerini Tanıtma Derneği Başkanı Vehip Emrah da kalenin koruma altına alınması gerektiğini belirterek, "Zamanla bölgeye hükmeden Salih Bey tarafından kullanılan bu tarihi mekan bugün yok olma aşamasına geldi. Restore edilerek turizme kazandırılması hem yerli hem de yabancı turistler açısında önemlidir" ifadelerinde bulundu.