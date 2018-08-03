Kurban kesim organizasyonu toplantısı Siirt’te yapıldı

İl Kültür Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, Diyanet İşleri Başkanlığı Uzmanı Mustafa Soykök, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler, din görevlileri ve öğreticiler katıldı. Vekaletle kurban kesim programı için bu yıl ’Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş’ sloganının belirlendiğini söyleyen Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, kurbanlarını dini usullere uygun bir şeklide kesilmesini ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını isteyen vatandaşlara 1993 yılından beri yardımcı olduklarını söyledi. Sinevizyon gösteriminin ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı Uzmanı Mustafa Soykök yaptığı konuşmada, kurban kesiminin dini önemine vurgu yaptı. Bu organizasyonla medeniyet değerlerimizi, ümmet şuurumuzu canlı tuttuğumuzu söyleyen Soykök, Siirt’te 2016 ve 2017 yıllarında vekalet ile kesilen kurban sayılarını aktardı ve bu hedefin önümüzdeki yıllarda artırılmasını din gönüllerinden isteyerek, 275 bin olan vekalet ile hisse paylarını önümüzdeki yıl 400 bine çıkarılması için gereken çalışmaların yapılacağını söyledi.