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20 Ağustos 2018 14:15

Mardin BİK’ten Siirt gazetelerine ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi, mesleki incelemelerde bulunmak üzere geldiği Siirt’te, yerel basını ziyaret ederek sorunları yerinde dinledi.

Mardin BİK’ten Siirt gazetelerine ziyaret

20 Ağustos 2018 14:15


BİK olarak yerel basınla sık sık bir araya gelerek istişare ettiklerini aktaran Günbeği, bugün de Siirt’teki yerel basını ziyaret ederek hem sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıklarını hem de BİK’in yeni mevzuatları hakkında gazeteleri bilgilendirdiklerini aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Siirt Gazeteciler Derneği Başkanı Atilla Durak ise yazılı basının dijitale geçişi ile yerel gazetelerin bundan nasıl etkileneceğini takip ettiklerini söyledi. Günbeği, ziyaretin anısına Siirt’teki gazetecilere Mardin’in telkari el sanatıyla yapılmış ay yıldızlı rozet armağan etti.




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