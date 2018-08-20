Mardin BİK’ten Siirt gazetelerine ziyaret

BİK olarak yerel basınla sık sık bir araya gelerek istişare ettiklerini aktaran Günbeği, bugün de Siirt’teki yerel basını ziyaret ederek hem sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıklarını hem de BİK’in yeni mevzuatları hakkında gazeteleri bilgilendirdiklerini aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Siirt Gazeteciler Derneği Başkanı Atilla Durak ise yazılı basının dijitale geçişi ile yerel gazetelerin bundan nasıl etkileneceğini takip ettiklerini söyledi. Günbeği, ziyaretin anısına Siirt’teki gazetecilere Mardin’in telkari el sanatıyla yapılmış ay yıldızlı rozet armağan etti.