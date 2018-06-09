Mesafeler düşecek, ticaret artacak

Siirt’in en uç noktasında yer alan Pervari, son yılların en huzurlu günlerini yaşıyor. Devletin terörle mücadeledeki kararlı tutumu bölgede terörü bitme aşamasına getirdi, aynı zamanda yatırımlar da hız kazandı. Devletin bölgede en büyük yatırımı olan karayolları çalışmaları, dev köprü ve viyadük projeleri start aldı. Siirt merkezine 90 kilometre mesafe ile tek bağlantı karayolu bulunan Pervari’nin Van ile 2 bağlantısı var. 180 kilometre ile Pervari-Çatak-Van ve 260 kilometre ile Pervari-Hizan-Van karayolu bulunuyor. Ancak kötü şartlarda olan yollar yıllarca terör yüzünden tamamlanamadı. Bölgede huzurun tesis edilmesiyle her iki yola alternatif olarak da projelendirilen ve 2019 yılında tamamlanması planlanan Pervari-Beğendik-Bahçesaray-Van karayolu ile Pervari’nin Van ile 260 kilometre olan mesafesi 90 kilometreye düşecek. Aynı proje ile Şırnak-Van bağlantısının da Pervari üzerinden yapılacak olması bu mesafenin dev bir saate düşmesini sağlanacak. Mesafenin kısalacak olması ve aynı güzergahın İran’a bağlanacak olması yola uluslararası bir statü kazandıracak. Böylelikle bölgenin ticaret hacmi de yükselecek.

"Pervari çok huzurlu"

Pervari’nin huzurlu ve güvenilir bir ilçe olduğunu belirten Kaymakam Hakan Şeker, ilçenin Van ve Siirt arasında bir kavşak noktası olduğunu aktardı. Şeker, "Yol demek medeniyet demektir. Hükumetimiz bu doğrultuda halkımızın istediği yere ulaşması için çalışmaktadır. Bu kapsamda hükumetimiz Pervari’ye özel önem veriyor. Tüm illeri en kısa mesafede birbirlerine bağlamaya çalışıyor. Şuan bunun kavşak noktasındayız. Van’dan çıkan bir kişi Gevaş üzerinden Beğendik’e ve oradan da Pervari ve Siirt’e çok rahat ulaşabilecek. Siirt-Pervari yolu 90 kilometre ve 2019 yılında bitirilecektir. Pervari merkezden Beğendik beldesine, oradan da Van gidecek yolun 20 kilometrelik kısmı geçen yıl yapıldı. Beğendik bölgesinden Hizan’a gidecek yolun 20 kilometrelik kısmına asfalt yapılıyor. Yol bittiğinde Pervari bir kavşak noktasında olacak" dedi.

“Terör bitti yatırımlar hız kazandı”

Pervari’nin yıllardır terör nedeniyle çok ıstırap çektiğini belirten Belediye Başkanı Tayyar Özcan ise, terörün bitme noktasına gelmesiyle bölgeye huzur geldiğini aktardı. Özcan, "Artık ilçemizde herkes sabaha kadar sokaklarda dolanabiliyor. Batı ne kadar güvenli ise inanın burası daha güvenlidir. En son Başbakanımız Binali Yıldırım ilimize geldiğinde Pervari’nin yeni yolu ile ilgili müjde vermişti. Pervari-Siirt arası yol tamamlandıktan sonra Pervari-Van-Çatak yolu var ve bu yolunu bitirilmesi ile bölge ekonomik anlamda canlanacak. Van-Bahçesaray- Pervari, Pervari- Şırnak Karayolu Projesi bizim için çok önemlidir. Bu yol tamamlanırsa aynı zamanda İran ile de bağlanacak. Van ile Bahçesaray arasında 2 tünel yapılıyor. Biri 400 metre diğeri de 9 bin metre iki tünel ve ortalama Pervari-Van arası mesafede 90 kilometreye iniyor. Bu da ortalama 1 saat veya 1 saat 10 dakikadır. Yıllar önce Pervari-Şırnak yolu yapıldı ancak terörden dolayı bitirilemedi. Bu yol yapılırsa Pervari, Van Şırnak ve Siirt üçgeninde bağlantısı noktası olacak" diye konuştu.