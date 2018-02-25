Meslek yok olmaya yüz tuttu, çarşı sessizliğe büründü

Mesleğini ayakta tutmaya çalışan Rıdvan Bakır, bakırcılığın gözlerinin önünde yok olmasının üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Siirt merkez Aydınlar Caddesi’nin üst sokağında, Uryan Camisi’nin hemen alt kısmında bulunan ve yıllar önce yaklaşık 80 dükkanda yüzlerce ustanın hep birlikte bakırı döverek yeni ürünler elde ettiği ve tokmak sesleriyle inlettiği Bakırcılar Çarşısı, fabrikasyon ürünlere olan talep nedeniyle mesleğin yok olmaya yüz tutmasıyla birlikte sessizliğe büründü. Çarşıda, bakıra şekil veren sadece iki usta kaldı.

Dede mesleğini 20 metrekarelik iş yerinde ayakta tutmaya çalışan Rıdvan Bakır (68), iş yapamadığı için günün büyük bir bölümünü iş yerinde oturarak geçirdiğini belirtti. Mesleğinin gözünün önünde yok olduğunu ve bunun üzüntüsünü yaşadığını anlatan Bakır, “Hiç ara vermeden devamlı bu işte çalıştım. Daha önce işler çok iyiydi, bu dükkan beni emekli etti. Ama artık iş olmadığı için çırak da yetiştiremiyoruz. Yani anlayacağımız bakırcılık diye bir şey kalmadı. Siirt’te iki bakırcı var. Bu meslek artık ölüdür. Yapılacak bir şey yok. Bakır ürünlerine artık ihtiyaç kalmadı. Daha önce bütün mutfak eşyalarını biz yapıyorduk, çünkü eskiden cam, demir, dökme ürünler yoktu. Bakır talebi vardı. Şimdi talep kalmadı" dedi.