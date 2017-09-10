Öldürülen eski muhtarla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “9 Eylül 2017 günü saat 21.00 sıralarında Kemerli köyünde silahlı saldırı sonucu Mehmet Salih Aslan’ın yaşamını yitirmesi olayı ile ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen tahkikatta elde edilen bulgular sonucu ilimizde meydana gelen bu hain saldırının PKK/KCK terör örgütünce işlendiği tespit edilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, soruşturma genişletilerek devam etmektedir. Ayrıca olay sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Birlikleri ve 3’üncü Tugay Komutanlığına bağlı komandoların katılımıyla başlatılan müşterek operasyonda saat 00.10 sıralarında kısa süreli sıcak temas sağlanmış olup, bölgede operasyon genişletilerek devam etmektedir” denildi.