Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Halil Dündar’ın kullandığı 34 RS 3634 plakalı otomobil, saat 23.00 sıralarında Siirt Kurtalan karayolu 10’uncu kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç, itfaiye ve AFAD ekiplerince söndürülürken, sürücü Halil Dündar ve Muhammet Selim Nas 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığını belirtildi. Araç kullanılamaz hale geldi.