Özdemir’den Kuzu’ya destek

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, yeniden adaylığını açıklayan Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu’ya destek verdi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyen Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, 1 Ekim’de yapılacak olan oda seçimlerinde yeniden aday olduğunu ve tüm üyelerden yeniden kazanmak için destek talebinde bulundu. Kuzu, "Ticaret ve Sanayi Odamızda seçimlerimiz yapılacaktır ve Nihat Özdemir abimizle beraber hareket etme kararı aldık. Aynı zamanda Siirt’in iftiharı olan Nihat beye teşekkür ediyorum. Yeni dönemde çok önemli hizmetlerimiz olacak bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Aynı şekilde Özgür beyle (AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu) birlikte de devam etme kararı aldık. Seçimlerin ilimize ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kuzu için tüm üyelerin canı gönülden destek vermesi çağrısında bulunan işadamı ve aynı zamanda Siirt TSO Başkan Vekili Nihat Özdemir ise yeni dönemde Türkiye’yi ve bölgeyi bekleyen önemli bir kalkınma hamlesinin olacağını umut ettiğini söyledi. Özdemir, "Sayın Güven Kuzu ile beraber Siirt TSO meclis başkanı ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttük. Güzel ve faydalı yıllar geçirdik. Yeni dönemde Kuzu’dan bize teklif geldi biz de uygun gördük. Çünkü önümüzdeki 4 yılın Türkiye için çok önemli bir yıl olacağını düşünüyoruz. Bu bölgenin yeniden kalkınama hamlesine başlamasına hedefliyoruz, bunun için elimizden gelen hem yatırımlar yönünden hem ilimizin en büyük sorunu olan işsizlik konusunda, işsizliğin azaltılması konusunda elimizden geleni birlikte yapacağız. Çok değerli bir genel sekreterimiz var ve sevgili Özgür beyle birlikte çalışmış olacağız. Hem ülkemize ve Siirt’imizi hayırlı olsun" diye konuştu.

Özdemir ayrıca, önümüzdeki 4 yılda huzurlu kalkınmış bir Siirt görmüş olacaklarını dile getirerek, "Bu anlamda netice olarak bir seçim olacak ve seçime dönük tüm arkadaşlarımız hür iradesiyle oylarını kullanacaklardır. Onların desteğini istiyoruz, destek vererek buradaki sesimizin Ankara’da Türkiye’nin her yerinde ulaşmasını sağlayacağız. Bu yüzde tüm seçime girecek arkadaşlardan canı yürekten destek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.