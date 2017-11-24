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24 Kasım 2017 12:15

(Özel haber) Eğitimde ’engel’ tanımıyor

2 yaşından bu yana engelli olan okul müdürü Abdullatif Tekyol, 23 yılını hizmet ederek geçirerek öğretmen, öğrenci ve diğer engelliler için yeni bir hayat felsefesi kurmayı başardı.

(Özel haber) Eğitimde ’engel’ tanımıyor

24 Kasım 2017 12:15


Siirt TOKİ Osman Gazi Ortaokulunda müdür olarak görev yapan 49 yaşındaki Tekyol, 2 yaşındayken çocuk felci geçirip sol ayağından engelli hale geldi. Evli ve 4 çocuk babası Tekyol, hiçbir zaman kendini bir engelli olarak görmedi. Maddi imkansızlıklar içinde büyüyen ve okula bir kilometre yürüyerek giden Tekyol, hayat hikayesini anlattı.


Tekyol, "İlkokul, ortaokul ve liseyi başarılı bir şekilde bitirdim. Sonra Siirt Üniversitesi eğitim fakültesini kazandım. Okulu bitirdikten sonra ilk görev yeri olan Kahramanmaraş’a atandım. Daha sonda eş durumu nedeniyle tekrardan Siirt’e geldim. 1994’ten beri Siirt’te görev yapıyorum. Birçok okulda öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve en sonunda da okul müdürü olarak görev yapmaktayım. Ayağımdaki engelim benim için hiçbir zaman sorun ve bahane olmadı. Her zaman çalıştım, didindim ve başardım. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede başarılı bir şekilde okuluma gidip geldim. Eskiden şehir içi minibüsler yoktu. Evimiz Sakarya Mahallesi’ndeydi. Engelli ayağımla her gün yaklaşık bir kilometre evden Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesine yürüyerek gidip geliyordum. Tabi zorluk çekiyordum ama yılmadım ve okudum bugünlere geldim" dedi.



Engeli başarısına engel olamadı


Engelinin kendisine ’engel’ olmadığının belirten Tekyol, "Öğretmenlik yaptığım süre boyunca benim engelli oluşum, öğretmenliğim de dersleri, bilgimi, tecrübemi öğrencilerime aktarmama bir engel olarak görmedim. 23 yıldır başarılı bir şekilde görevimi icra ediyorum. Türkiye’de birçok öğretmen, doktor memur, mühendis hatta diğer mesleklerle uğraşanların görevini başarıyla yaptığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.




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