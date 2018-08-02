(Özel) Kurtalan’dan 4 ülkeye böğürtlen ihraç ediliyor

Geçen yıl uygulama sahasında deneme üretimi yapılan böğürtlenden başarılı sonuç alan firma, köyde 70 dönüm alan üzerinde Türkiye’nin en büyük toplu böğürtlen alanını oluşturdu. Gündelik 150 işçiyi istihdam eden firma, günde 2 ton üretimini yaptığı böğürtleni iç piyasaya sattı. Bununla da yetinmeyen firma, Ortadoğu’ya açılarak Suudi Arabistan, Hong Kong, Dubai ve Katar’a ürün gönderdi.

Türkiye’nin en büyük toplu böğürtlen alanının Kurtalan’da olduğunu aktaran firma sorumlusu ve ortaklarından Kasım Ceylan, dikensiz chester türü böğürtlenden iyi verim alındığını söyledi. Yunuslar köyünde 70 dönüm alan üzerinde üretim yapıldığını belirten Ceylan, "Şuanda içinde bulunduğumuz böğürtlen bahçesi 70 dekardır. Burası Türkiye’nin en büyük toplu böğürtlen alanına sahiptir. Bu sene ikinci senesidir, geçen sene bakım yapılmadığı halde iyi verim alındı. Bu yıl iyi verim aldık, asıl verim yılı gelecek sene ve ondan sonraki senelerde olacaktır. Böğürtlen çok değerli ve katma değeri olan bir üründür. Biz bu ürünü hem ihracat hem de iç pazara sofralık olarak pazarladık. Bir altyapı oluşturduk. Gelecek sene verim artışı ile ürünü nihai tüketiciye daha rahat ulaştıracağımıza inanıyoruz" dedi.

100 ile 150 işçi istihdam ediliyor

Ceylan, yaklaşık 100 ile 150 işçinin gündelik olarak çalıştırıldığını söyledi. Tesisin bölgedeki işsizliğe de neşter olduğunu ifade eden Ceylan, "Tam kapasite çalışması durumunda bu sayı 200’üün üzerine çıkacak. Ürünü büyük şehirlerde ve market zincirlerine veriyoruz. Dünya piyasasında rekabet edebilirlik açısından ülkeye daha çok döviz kazandıracağına inanıyoruz. Hem yurt içinden hem de yurt dışından ciddi talep var" diye konuştu.

Kurtalanlı girişimci Faruk Minas da, böyle güzel bir üretim sahasının ilçede olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgede tarımın önemine dikkat çekti. Minas, "Ben şahsen bir Kurtalanlı olarak gurur duydum böyle bir bahçede üretim yapılarak istihdam olanağı sağlandığı için. Maalesef bizim bölgede insanlarımız nasıl bir çalışma yapacaklarını bilmiyorlar. Kasım Ceylan’ın yaptığı bir öncülük oldu. Bölge için örnek bir bahçe oldu. Böğürtlen, kayısı, elma, fıstık, şeftali ve bir sürü ürün bölgemizde yetişiyor. İş adamlarımıza çağrımız gelip buraya yatırım yapsalar, insanlarımız da batıya çalışmaya gitmesin. Çünkü buranın bereketi bütün bölgeyi, hatta Ortadoğu’yu doyurabilecek bir kapasitededir" ifadelerini kullandı.

Böğürtlenler tesiste kurumaya bırakıldıktan sonra paketlenerek iç piyasaya ve yurt dışına gönderiliyor.