Rize’den Siirt’te gönül köprüsü

Dernek Başkanı Dr. Dr. Nilüfer Emen, Dernek Başkan Yardımcısı Orhan Yazıcılar ve dernek yönetim kurulu üyeleri ve beraberindeki hastalar, Vali Ali Fuat Atik’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Atik ve eşi Fulya Atik, dernek başkanı ve üyelerle bir süre görüştü. Vali Atik, Rize Kanserle ve Mücadele ve Yaşam Derneği’nin Kanser hastası ve ailelerine Psiko-Sosyal destek olmak amacıyla kurulmuş önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, Kanserin günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı. Kanserle mücadele erken teşhisin önemine değinen Vali Atik, özellikle kadınlarımızı bilinçlendirmek adına tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına da görev düştüğünü, Siirt’te de kanserle mücadele derneğinin kurulması için girişimlerde bulanacağını belirterek, Rize’den gelen misafirleri Siirt’in tarihi ve kültürel mekânlarını gezdireceklerini aktardı.

Faaliyetleri hakkında bilgi veren dernek başkanı Dr. Nilüfer Emen, “Çağın vebası olarak bilinen kanser vakalarının oluşumunda dengesiz beslenme, obezite, fiziksel aktivite azlığı en önemli nedenler arasında sayılmaktadır. Fiziksel aktivite birçok hastalığın primer ve sekonder korunmasına katkı sağlıyor. İşte bu sebeplerle Rize Kanserle Mücadele ve Yaşam Derneği olarak, kanser hastalarımızı çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Dernek Başkanı Dr. Nilüfer Emen, ziyaret anısına Rize Çayı ve Rize’ye özgü yöresel ürünleri, Vali Atik’e takdim etti. Vali Atik’te dernek başkanı Emen’e Türk bayrağı işlemeli bir tiftik battaniyesi hediye etti. Valilik ziyaretinin ardından dernek başkanı ve üyeleri, ilimizin tarihi ve kültürel mekanlarını gezecek.