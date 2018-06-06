Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 21:36

Siirt Belediyesinden basın temsilcilerine iftar

Siirt Belediyesi, kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Siirt Belediyesinden basın temsilcilerine iftar

06 Haziran 2018 21:36


15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen iftar programına 1,5 yıl önce İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Siirt Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Ceyhun Dilşad Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aytek, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.


Basın mensuplarına belediye bünyesinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Başkan Taşkın, bu yıl 2’ncisi düzenlenen Geleneksel İftar Programları ile her gün aynı sofrada 2 bin kişinin ağırlandığını, iftar sonrası çeşitli ilahi ve Kur’an-ı Kerim dinletisi ile çocuk gösterileriyle davetlilere manevi bir atmosfer ortamı yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.


Siirt-Kurtalan karayolu, Cumhuriyet Caddesi ve kent meydanında başlattıkları yeşil alan ve ışıklandırma çalışmalarını kentin tüm alanlarına yoğunlaştırdıklarını aktaran Başkan Vekili Taşkın, yaşanılır bir Siirt için büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Taşkın, bu konuda desteklerini esirgemeyen başta kardeş belediye Gaziantep Şahinbey Belediyesi ve başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na, Siirt Valisi Atik’e, milletvekili ve siyasilerim ile yerel basına teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
35
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç