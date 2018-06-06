Siirt Belediyesinden basın temsilcilerine iftar

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen iftar programına 1,5 yıl önce İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Siirt Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Ceyhun Dilşad Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aytek, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Basın mensuplarına belediye bünyesinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Başkan Taşkın, bu yıl 2’ncisi düzenlenen Geleneksel İftar Programları ile her gün aynı sofrada 2 bin kişinin ağırlandığını, iftar sonrası çeşitli ilahi ve Kur’an-ı Kerim dinletisi ile çocuk gösterileriyle davetlilere manevi bir atmosfer ortamı yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Siirt-Kurtalan karayolu, Cumhuriyet Caddesi ve kent meydanında başlattıkları yeşil alan ve ışıklandırma çalışmalarını kentin tüm alanlarına yoğunlaştırdıklarını aktaran Başkan Vekili Taşkın, yaşanılır bir Siirt için büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Taşkın, bu konuda desteklerini esirgemeyen başta kardeş belediye Gaziantep Şahinbey Belediyesi ve başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na, Siirt Valisi Atik’e, milletvekili ve siyasilerim ile yerel basına teşekkür etti.