Siirt Belediyesinden ’Ramazan Etkinlikleri’ çalışması

Ramazan ayının manevi ruhuna uygun etkinliklerin organize edildiğini belirten Başkan Taşkın, düzenlenecek olan tüm etkinliklere Siirt halkını davet etti. Başkan Taşkın, “Çok şükür Ramazan ayına da kavuşmak üzereyiz. Siirt’te, ülkemizde bütün dünya Müslümanlar içerisinde huzurla, keyifle manevi bir atmosfer içerisinde bütün insanlara huzur olabilecek bir Ramazan iklimi yaşarız. Biz de Siirt’te bu iklimi oluşturmak için yine geçen seneki gibi var gücümüzle çalışıyoruz. Şuan görmüş olduğunuz meydandaki düzenleme çalışmaları son hızla devam ediyor. İnşallah Ramazan ayının ilk akşamı ile birlikte meydan tamamıyla hazır olmuş olacak. Bu sene biraz daha canlı olacağını ümit ediyoruz. Her akşam bin 500 vatandaşımıza burada coşku ile birlikte iftar yemeklerimiz olacak. Yine iftar yemekleri sonrasında çocuklarımız için eğlence anları gerekse yetişkinler için teravih sonrası manevi bir iklimin yaşandığı sahne etkinlikleri olacak. Yine arkamda görmüş olduğunuz stantlarda vatandaşlarımız buradan ihtiyaçları alabilecekler. Esnafımız da burada Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımıza ürünlerini takdim edecekler. Ramazan ayının vatandaşlara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.