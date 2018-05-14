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14 Mayıs 2018 12:58

Siirt Belediyesinden ’Ramazan Etkinlikleri’ çalışması

Siirt Belediyesi Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, 16 Mayıs tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı etkinlikleri hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, 30 gün boyunca 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bin 500 kişiye iftar verileceğini söyledi.

Siirt Belediyesinden ’Ramazan Etkinlikleri’ çalışması

14 Mayıs 2018 12:58


Ramazan ayının manevi ruhuna uygun etkinliklerin organize edildiğini belirten Başkan Taşkın, düzenlenecek olan tüm etkinliklere Siirt halkını davet etti. Başkan Taşkın, “Çok şükür Ramazan ayına da kavuşmak üzereyiz. Siirt’te, ülkemizde bütün dünya Müslümanlar içerisinde huzurla, keyifle manevi bir atmosfer içerisinde bütün insanlara huzur olabilecek bir Ramazan iklimi yaşarız. Biz de Siirt’te bu iklimi oluşturmak için yine geçen seneki gibi var gücümüzle çalışıyoruz. Şuan görmüş olduğunuz meydandaki düzenleme çalışmaları son hızla devam ediyor. İnşallah Ramazan ayının ilk akşamı ile birlikte meydan tamamıyla hazır olmuş olacak. Bu sene biraz daha canlı olacağını ümit ediyoruz. Her akşam bin 500 vatandaşımıza burada coşku ile birlikte iftar yemeklerimiz olacak. Yine iftar yemekleri sonrasında çocuklarımız için eğlence anları gerekse yetişkinler için teravih sonrası manevi bir iklimin yaşandığı sahne etkinlikleri olacak. Yine arkamda görmüş olduğunuz stantlarda vatandaşlarımız buradan ihtiyaçları alabilecekler. Esnafımız da burada Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımıza ürünlerini takdim edecekler. Ramazan ayının vatandaşlara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.




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