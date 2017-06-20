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20 Haziran 2017 17:00

Siirt merkezli 3 ilde suç örgütlerine operasyon: 29 gözaltı

Siirt merkezli 3 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt merkezli 3 ilde suç örgütlerine operasyon: 29 gözaltı

20 Haziran 2017 17:00


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, suç örgütlerinin deşifre edilerek çökertilmesi amacıyla bugün 06.00 sıralarında Siirt geneli ile İstanbul ve Manisa’da aralarında kamu görevlilerini de bulunduğu toplam 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonda şüphelilerden 29’unun yakalanarak, gözaltına alındığı belirtilerek, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, “Adli makamlardan alınan kararlarına istinaden 3 farklı soruşturma dosyası kapsamında, şüpheli şahısların üzerlerinde, ikamet ve işyeri adresi ile araçlarında yapılan aramalarda, 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet bu silaha ait şarjör, 58 adet Kaleşnikof fişeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet satışa hazır esrar, 239 adet gümrük kaçağı cep telefonu, sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda engelli sağlık kurulu raporu, 2 adet av tüfeği, 169 adet av tüfeği fişeği, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5 gram toz esrar, 7 adet Hint keneviri kökü, başka şahıslara ait çok sayıda kimlik ve kimlik fotokopileri ele geçirildi. Ayrıca, adli makamlar tarafından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçu kapsamında hakkında kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi yakalandı” denildi.




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