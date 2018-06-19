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19 Haziran 2018 14:10

Siirt şehidi memleketine uğurlandı

Siirt’in Eruh ilçesinde teröristlerce düzenlenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Onbaşı Bahattin Baştan’ın naaşı memleketine uğurlandı.

Siirt şehidi memleketine uğurlandı

19 Haziran 2018 14:10


Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Onbaşı Bahattin Baştan için uğurlama töreni düzenlendi. Siirt İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Vekili Yunus Koç, Milletvekili Yasin Aktay, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, 3’üncü Komando Tugay Komutanı Vekili Albay Aydoğan Bilgiç, asker, polis ve vatandaşlar katıldı. Naaşın alana getirilmesiyle başlayan tören, şehidin özgeçmişi ve duaların okunmasıyla sona erdi.


Şehidin naaşı memleketi Trabzon’a gönderildi.




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