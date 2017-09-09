Siirt Valisi Atik Havaalanında incelemede bulundu

Pist alanında ve kulede incelemede bulunan Vali Atik, Devlet Hava Meydanları Siirt Havaalanı İşletmesi yetkililerinden bilgi aldı. Siirt Havaalanının fiziki şartlarının uygun hale getirilmeye çalışıldığı aktaran Siirt Havaalanı İşletmesi Müdürü Necati Algül, bilhassa ticari firmaların talebi doğrultusunda çalışma yapıldığını, pistin uçak seferlerine elverişli hale getirilmesi için çalıştıklarını ve bir hafta sonra talep edilen standartlara uygun hale getirileceğini söyledi.

Algül, pistte, vericiler vasıtasıyla uçakların inişine yardımcı olmalarını sağlayan Aletli İniş Sistemi (ILS) ve uçağa uygun süzülme açısını belirleyen sistem olan Path ve alçalma yapan uçakların pilotlarına, pist başına ne kadar mesafede olduklarını belirleyen cihaz olan Localizer sistemin yapılacağını söyledi. Bu üç sistemin de bir arada çalıştığını aktaran Algül, Path denilen teçhizatın sinyallerinin belli mesafelerde dikine keserek yayın yapan teçhizat olduğunu, ayrıca uçakların iniş pistinin sonuna doğru daha önce kamulaştırılan 500 metrekarelik alanda dolgu yapılması gerektiğini söyledi. Bu eksikliklerin tamamlanmasıyla hava alanının bilhassa özel uçaklara elverişli hale getirileceğini dile getirdi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik ise gazetecilere değerlendirmede bulunarak, yapılan inceleme sonunda alınan teknik bilgilerden; ticari bir firmanın isteğiyle Siirt Havaalanının altyapısında küçük bir değişiklik yapılacağını aktardı.

Bir ticari firmanın Siirt Havaalanına iniş yapmayı planladığını aktaran Vali Atik, "Bunun gerçek olmasını düşünmek istiyoruz. Biz bu ticari firmanın istemiş olduğu standartlara havaalanımızı getiriyoruz ki bu birinci aşaması. İkinci aşamada da diğer bütün firmaların belli ölçüdeki uçakların inebilmesi içinde teknik altyapının bunlara uygun hale getirilmesi gerekir. Bunlarla ilgili süreç başladı. Bu sürecin sonunda inşallah ileriye yönelik kalıcı olarak ülkemizde bulunan diğer havaalanı gibi altyapıya kavuşturacak ve bir daha uçaklara kapatılması gibi bir durumu söz konusu olmayacak" dedi.

"Bir hafta sonra uçakların Siirt’e inmemesi için hiç bir neden kalmıyor"

Siirt’e uçak seferlerinin biran önce başlatılmasının öncelikleri olduğunu dile getiren Vali Atik, "Bunun için de ’Path’ denilen sistemin yapılması, o firmanın talebi doğrultusunda önümüzdeki hafta içinde bitecek ve sonra firmaya bildirilecek. Firma da uçuş trafiğini belirlerse bizim hava alanımıza iniş-kalkış yapılacak" diye konuştu.

Uçuşların yapılması için net bir tarih vermeyen Vali Atik, teknik personelin ifadelerinden çıkarılan sonucun, sözü edilen ticari firmanın talep ettiği altyapı güçlendirmesinin bir hafta içinde tamamlanacağı ve önümüzdeki hafta uçakların Siirt Havaalanına inmemesi için hiçbir nedenin kalmayacağını söyledi.