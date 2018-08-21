Siirt Valisi Atik, Mehmetçikle bayramlaştı

Komando Tugay Komutanlığında vatani görevine yapan kahraman Mehmetçik ile özel hareket polislerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Bayram namazı için garnizon komutanlığı camisine giden Vali Atik’i, 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Fevzi Kenansarı karşıladı. Askerle saf tutan Vali Atik, namaz sonrası düzenlenen törende Mehmetçikle tek tek tokalaştı. Vali Atik, ülkenin güvenliği, devletin bölünmez bütünlüğü ve milletin birliğini korumada güvenlik birimlerinin gece gündüz demeden fedakarca kutlu bir görevi ifa ettiğini söyledi. Vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit düşen Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, gazilere şifa dileyen Vali Atik, "Devletimiz ülkeyi terör belasından kurtarmak için azim ve kararlılıkla aralıksız mücadele veriyor. Bu anlamda güvenlik güçlerimiz canla başla görev alıyor. Önemli başarılar elde eden tüm güvenlik kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Kurban bayramlarını kutluyorum" dedi.

Törenin ardından Vali Atik ve beraberindekiler, Tabur Komutanlığında askerle birlikte kahvaltı yaptı. Vali Atik ve beraberindeki heyet daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğünde polisleri ziyaret ederek, bayramlaştı. İl Merkezinde sabahın erken saatlerinde başlayan bayram programı, Eruh ilçesi askeri üs bölgelerindeki Mehmetçik ziyareti ile devam etti. Vali Atik ve beraberindeki heyet Eruh Bayırözü askeri üs bölgesi ve Eruh özel hareket şube müdürlüğünü ziyaret ederek, asker ve polisle bayramlaştı.

Bayramlaşma törenine Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Fevzi Kenansarı, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da eşlik etti.