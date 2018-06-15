Siirt Valisi Atik vatandaşlarla bayramlaştı

Törene, Vali Atik, Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, 3’üncü Komando Tugay Komutanı Vekili Albay Aydoğan Bilgiç, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Resmi bayramlaşma töreninde vatandaşlar ve kamu görevlileri ile bayramlaşan Vali Atik daha sonra beraberinde eşi Fulya Atik’le Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri’nde kalan kimsesiz çocukları ziyaret etti. Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın ve eşi Sevilay Taşkın’ın da katıldığı ziyarette devletin koruması altındaki Sevgi Evleri’nde kalan kimsesiz çocuklara çeşitli hediyeler ve bayram harçlığı verildi. Vali Atik daha sonra Azime İlbaş, Hatice Güneş, Fatım Kaya adlı şehit ailelerini konutlarında ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Şehit aileleri ile sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Atik, ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Şehit çocuklarına bayram harçlığı ve çeşitli hediyeler verdi.

Devletin her zaman şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin yanında olduğunu kaydeden Vali Atik, “Şehitlerimizin yakınları çocukları ve kahraman gazilerimiz devletimizin kutsal emanetleridir. Acılarını yürekten paylaşıyoruz. Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum” dedi.