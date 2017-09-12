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12 Eylül 2017 17:40

Siirt Valisi Atik’ten Aslan ailesine taziye ziyareti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Kemerli Köyünde terör örgütü mensuplarınca öldürülen Mehmet Salih Arslan’ın ailesine ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Siirt Valisi Atik’ten Aslan ailesine taziye ziyareti

12 Eylül 2017 17:40


Vali Atik, İl merkezine bağlı Kemerli köyünde Arslan ailesi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Atik, acılı aileye başsağlığında bulunup, terör örgütünce yapılan saldırıyı lanetleyerek, "Eli kanlı terör örgütünün sivil vatandaşlarımızı hedef alan bu hain saldırıları, örgütün gerçek hain yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bir kez daha Arslan ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.


Taziye ziyaretinde kuran-ı kerim okunarak dua edildi. Kemerli köyünde vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Atik kendileri ile bir süre sohbet etti. Taziye ziyaretinde, 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Vali yardımcıları Bünyamin Kuş, Yunus Koç ve İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek de katıldı.




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