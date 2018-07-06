Siirt’e tıp fakültesi kuruluyor

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Siirt Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi kurulması taleplerinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onayladığını, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin imzası ile resmi gazetede yayınlanarak resmen faaliyete geçtiğini, Fakültenin eğitim öğretime başlaması için çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Tıp Fakültesinin bilimsel, ekonomik ve sosyal açıdan Siirt iline çok şey kazandıracağını söyleyen Rektör Erman, “Tıp Fakültesi ilimize çok sayıda öğrenci kazandıracaktır. Aynı zamanda ilimize nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulması ve Siirt’in sağlık merkezi olması gibi avantajları beraberinde getirecektir” dedi.