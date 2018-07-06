Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 14:42

Siirt’e tıp fakültesi kuruluyor

Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin imzası ile Resmi Gazete’de yayınlanarak resmen kuruldu.

Siirt’e tıp fakültesi kuruluyor

06 Temmuz 2018 14:42


Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Siirt Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi kurulması taleplerinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onayladığını, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin imzası ile resmi gazetede yayınlanarak resmen faaliyete geçtiğini, Fakültenin eğitim öğretime başlaması için çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Tıp Fakültesinin bilimsel, ekonomik ve sosyal açıdan Siirt iline çok şey kazandıracağını söyleyen Rektör Erman, “Tıp Fakültesi ilimize çok sayıda öğrenci kazandıracaktır. Aynı zamanda ilimize nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulması ve Siirt’in sağlık merkezi olması gibi avantajları beraberinde getirecektir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç