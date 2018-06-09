Siirtli çiftçiler bağlarında ilaçlama çalışması başlattı

Bahçe ve tarlalarında 50 bin dekar alanda fıstık, üzüm ve meyve ağaçlarının olduğunu söyleyen çiftçilerden Adem Kandil, tarlalarımızda tedbir amaçlı hastalıklardan korumak için ilaçlama çalışması yaptığını dile getirdi. Kandil, “Köyümüz meyve ve sebze ekimi için oldukça avantajlı durumda. Bende ekili tarlamı gezerek böcek türü ya da san diye tabir edilen hastalık var mı diye kontrol ediyorum. Her ihtimale kaşı ilaçlama çalışması yapıyor. Ağustosta hasat sezonuna başlarız. Bu vesile ile inşallah bereketli bir yıl geçiririz” diye konuştu.