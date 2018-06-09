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09 Haziran 2018 15:03

Siirtli çiftçiler bağlarında ilaçlama çalışması başlattı

Siirt’te çiftçiler ekili fıstık, üzüm ve meyve ağaçlarını çeşitli hastalıklardan korunması için koruyucu ilaçlama çalışmasına başladı.

Siirtli çiftçiler bağlarında ilaçlama çalışması başlattı

09 Haziran 2018 15:03


Bahçe ve tarlalarında 50 bin dekar alanda fıstık, üzüm ve meyve ağaçlarının olduğunu söyleyen çiftçilerden Adem Kandil, tarlalarımızda tedbir amaçlı hastalıklardan korumak için ilaçlama çalışması yaptığını dile getirdi. Kandil, “Köyümüz meyve ve sebze ekimi için oldukça avantajlı durumda. Bende ekili tarlamı gezerek böcek türü ya da san diye tabir edilen hastalık var mı diye kontrol ediyorum. Her ihtimale kaşı ilaçlama çalışması yapıyor. Ağustosta hasat sezonuna başlarız. Bu vesile ile inşallah bereketli bir yıl geçiririz” diye konuştu.




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