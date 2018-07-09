Siirtli tekvandocular Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor

Katıldıkları turnuvalarda çok sayıda derece elde edilen Siirtli tekvandocular, çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün tekvando salonunda Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan sporcular, havaların sıcak olması nedeniyle idmanlarını akşam saatlerinde yapıyor. Tekvandocular, şampiyonadan iyi derecelerle dönmek istiyor.

Çeşitli kategorilerde Türkiye dereceleri beklediklerini aktaran Antrenör Osman Katuk, Türkiye Şampiyonası müsabakaları için çalışmaların devam ettiğini aktardı. Katuk, "Bu çalışmalarımızı uzun bir süredir devam ettirmekteyiz. Amacımız Siirt’i en iyi şekilde temsil etmek, yapılacak olan şampiyonada Siirt’imize madalyalar getirmek istiyoruz. 2 yıldan beri Mehmetçik İlköğretim Okulu’nda tekvando kursu veriyoruz. Önümdeki aylarda yapılacak olan Türkiye Tekvando Şampiyonası’na çalışmamız son hızıyla devam ediyor. Haftanın 7 günü çift antrenman yapıyoruz. İlimizi en iyi şekilde temsil edip madalyalarımızı alıp döneceğiz inşallah” dedi.

Yardımcı Antrenör Nazmiye Dede ise, “Antrenörümüz Osman Katuk’la birlikte çocuklarımızı şampiyonaya hazırlıyoruz. Haftanın 7 günü sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yapıyoruz. Çocuklarımızdan çok umutluyuz. İnşallah Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda derecelerde dönüp madalyaları Siirt ilimize getirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyleyen tekvandocu Ceren Danış da müsabakalarda rakiplerini yenerek Siirt’e ve ailelerine madalya armağan etmek istediklerini aktardı. Danış, “Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Hedefim Türkiye şampiyonu olmak” ifadelerinde bulundu.