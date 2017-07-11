Siirt’te 15 Temmuz şehitlerini anma etkinlikleri yapıldı

3’üncü Komando Tugay Komutanlığı şahitlik bahçesinde düzenlenen etkinliğe Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, çeşitli sivil toplum örgütleri, asker ve polis katıldı. Kur’an-ı kerim okunmasıyla başlayan program, İl Müftüsü Faruk Arvas tarafından 15 Temmuz şehitleri için dua okudu. Siirt Valisi Atik ve beraberindekiler daha sonra şehitlerin mezarına karanfil bırakması ardından şeref defterini imzalamasıyla buradaki tören sona erdi. Daha sonra Yeni Mahalle Camiinde İl Müftülük personelince mevlit okutuldu. Vali Atik ve Belediye Başkan Vekili Taşkın, mevlit sonrası cami avlusunda toplanan vatandaşlara kavurma pilav dağıttı. Şehit ve Gazi Federasyonu üyelerince de vatandaşlara lokum ikram etti.